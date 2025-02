Sport.quotidiano.net - Fiorentina, tegola Gudmundsson: frattura a carico del passaggio sacro-coccige

Firenze, 18 febbraio 2025 - Continua a grandinare sulla stagione di Albert. L'infortunio rimediato domenica scorsa contro il Como poco dopo il suo ingresso in campo nella ripresa, si è rivelato più grave del previsto. In serata laha diramato un report medico che non lascia troppo spazio all'ottimismo. "ACFcomunica che il calciatore Albertè stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma contusivo occorso durante la gara di campionato di domenica. Gli esami radiologici effettuati hanno evidenziato unadel. Il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni". Al momento impossibile quantificare i tempi di recupero, anche se servirà almeno un mese al trequartista islandese per recuperare da un infortunio non particolarmente comune.