Finita con l'auto in un canale, Martina morta a 26 anni per un trauma cranico: i risultati dell'autopsia

Vichayte, 26, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto all’alba di sabato 15 febbraio. Secondo quanto emerso dalpsia eseguita presso il Policlinico di Chieti dal medico legale Pietro Falco, la giovane sarebbe deceduta a causa di uncon emorragia cerebrale, compatibile con la dinamica dell’incidente.La ragazza, nata a Kiev ma cresciuta in Italia, stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in una discoteca di Pescara quando la sua auto èin undi scolo lungo una strada della zona commerciale di San GiovTeatino, in provincia di Chieti.Le indagini e il ritrovamentoNon vedendola rientrare, la madre aveva dato l’allarme denunciandone la scomparsa. Il giorno successivo, una residente ha notatocapovolta nele ha subito avvertito i soccorsi.