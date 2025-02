Unlimitednews.it - Fine Vita, Zaia “Esiste per sentenza Corte Costituzionale del 2019”

VENEZIA (ITALPRESS) – "Il fine vita esiste in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, quindi non si vada a far credere ai cittadini che non esiste in Italia. Questa legge è lacunosa su due fronti: il tempo di risposta al paziente terminale che non è previsto e chi somministra il farmaco. Quindi stiamo cercando di capire se nell'ambito di una circolare di natura squisitamente tecnica si possono risolvere questi due problemi. I tempi? Spero siano celeri. Dalla sentenza ad oggi abbiamo avuto sette richieste, quattro sono state rigettate dai Comitati Etici e tre accolte, due delle quali hanno avuto la gestione del loro fine vita". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel corso di un punto stampa a Palazzo Balbi.