Ilgiorno.it - Fine vita, il governatore Fontana: Bertolaso ha fatto esattamente quello che doveva

Milano, 18 febbraio 2025 - Una difesa totale, politica e giuridica: "Credo veramente che l'assessore lombardo al Welfare, Guido, abbiache" in merito al primo caso di suicidio assistito in regione. Suicidio assistito, primo caso in Lombardia: una 50enne con sclerosi multipla muore col farmaco fornito dal Ssn “non poteva fare altro” Sia "perché non poteva sottrarsi a quest'obbligo", essendoci una sentenza della Corte costituzionale, "e anche per non mettere in difficoltà le nostre aziende sanitarie che hanno ricevuto la richiesta da parte della signora che ha avuto accesso" al percorso. “Dimissioni? Ma no!” Così ildella Lombardia, Attilio, in merito alle dimissioni che Guidoavrebbe paventato in Giunta, "ma no - ha risposto il presidente - non c'è problema".