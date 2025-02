Game-experience.it - Final Fantasy 7 è diventato esclusiva per PS1 in modo “atipico”, rivela Shuhei Yoshida

, ex boss di PlayStation Studios, ha recentemente svelato nuovi dettagli su come Sony sia riuscita a ottenere l’di7, convincendo Squaresoft a lasciare Nintendo.Come leggiamo su GamesRadar, oltre alla scelta dei CD-ROM, che offrivano più spazio e costi inferiori rispetto alle cartucce del Nintendo 64, con il colosso giapponese che ha giocato inoltre un’altra carta vincente: le capacità persuasive di un dirigente proveniente da Sony Music, il quale ha saputo costruire un rapporto di fiducia con i vertici di Squaresoft attraverso incontri informali e feste private.Ricordiamo che negli anni ‘90, Square ed Enix erano due dei publisher più influenti del Giappone ed avevano un rapporto consolidato con Nintendo, tanto da non considerare alternative per quanto riguarda le piattaforme dove rilasciare i propri giochi.