Quotidiano.net - Filoputiniani d’Italia. Complotti e petizioni, il dissenso corre sul web

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 18 febbraio 2025 – La propaganda filo-putiniana è un po’ dappertutto. Come gli utili idioti. Nei partiti, nei giornali, in tv. Su Telegram e online, dove lo scorso 14 febbraio è stata pubblicata una petizione contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È ben radicata, come i silenzi di Matteo Salvini, solitamente ciarliero ma stavolta per nulla twittante in difesa del Capo dello Stato, dopo gli attacchi di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri di Mosca. RAVAGLIA 04/05/24 CESENA FESTIVAL MALATESTIANO DELLA LIBERTA' -MARCO RIZZO “Il paragone fatto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, fra la Russia e il Terzo Reich avrà delle conseguenze”, ha detto la signora Zakharova riferendosi alle parole, invero più articolate, di Mattarella, pronunciate il 5 febbraio scorso.