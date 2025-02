Ilgiorno.it - Filma di nascosto madre e figlia nei bagni dell’aeroporto di Linate: pedofilo comasco arrestato dalla polizia

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 18 febbraio 2025 – Ladi Stato hain flagranza di reato un italiano di 30 anni, ritenuto per detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori. Nei giorni scorsi, i poliziotti della Polaria disono intervenuti presso il bagno del salone arrivimilanese in quanto era stata segnalata una persona intenta are dei bambini. Sul posto, gli agenti hanno trovato ad attenderli il padre di una bambina che ha riferito di un uomo che, dall’interno di una toilette nel bagno delle donne, avevato la moglie e laminore mentre erano intente ad utilizzare il bagno pubblico. La piccola vittima aveva, infatti, notato che vi era un telefono posto tra i due divisori deie lo aveva riferito immediatamente allala quale ne aveva parlato col marito con il quale ha deciso di chiama re la