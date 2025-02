Unlimitednews.it - Fiaip “Piano Casa centrale, serve modifica per accesso a fondo Consap”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Ilnazionale sulla, con una particolare attenzione alle costituzione della Commissione Europea speciale sullae la proposta che prevede di ripristinare la versione testuale originaria deldi garanzia“mutui prima” che, di fatto, eliminerebbe il limite, introdotto nella manovra di Bilancio, di destinazione esclusiva della garanzia pubblica per determinate categorie di soggetti: sono alcuni dei temi trattati dal presidente nazionale, Gian Battista Baccarini, al Consiglio Nazionale della Federazione, in programma fino a domani a Roma. “La priorità per la nostra federazione è certamente quella di ripristinare la versione originaria testuale deldi garanziasulprima. Di fatto si andrebbe a eliminare quel limite che è stato introdotto nella manovra di bilancio” e che destina “esclusivamente a una certa categoria di soggetti l’a questa garanzia dello Stato.