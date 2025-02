Laprimapagina.it - Ferrotramviaria: una nuova era per l’acquisto dei titoli di viaggio

S.p.A., da oltre 85 anni protagonista nel trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico in Puglia, annuncia un’importante novità che semplifica ulteriormente l’accesso ai suoi servizi di trasporto. A partire dal 6 febbraio 2025, l’azienda ha siglato un accordo strategico con Servizi in Rete 2001 (SIR2001), ampliando la rete di distribuzione deidiattraverso le tabaccherie dell’Area Metropolitana di Bari e della Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), aderenti alla rete PuntoLis.Grazie a questa iniziativa, i passeggeri potranno acquistare direttamente presso le tabaccherie i seguentidi:Biglietti di corsa semplice.Abbonamenti settimanali e mensili per treno e/o bus.Abbonamenti settimanali e mensili integrati treno+bus e/o bus+treno.