Ecodibergamo.it - Fermati tifosi del Bruges in via Masone: volevano raggiungere a piedi lo stadio. A rilento anche il trasferimento da piazzale Alpini - Foto e video

Leggi su Ecodibergamo.it

CHAMPIONS LEAGUE. La società belga aveva avvertito i: no «fan walk» e ritrovo in. Un invito seguito dalla gran parte deidel(oltre 1.300) ma non da tutti. Una trentina di supporterdalla Polizia in zona Poste centrali.