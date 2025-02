Ilgiorno.it - Fermare il pregiudizio per far volare l’inclusione . Afran e il messaggio del murales sulla struttura

Abbiamo intervistato Francis Nathan Abiamba in arte, un artista scultore pittore e performer, classe 1987. Perché sei venuto in Italia per mostrare la tua arte? "Il mio arrivo dal Camerun è stato casuale: lì ho conosciuto una ragazza italiana che poi è divenuta mia moglie. Però il sogno di ogni artista è quello di venire in Italia per via del Rinascimento che ha rivoluzionato l’arte mondiale". Nelle tue sculture usi i jeans: c’è un significato metaforico? "L’arte contemporanea deve sempre avere una seconda lettura. Il tessuto jeans per me significa libertà e democrazia. Nessuno vede la differenza tra un jeans costoso e uno economico: tutti lo possono acquistare. Ha una storia lunghissima e significativa: inizialmente era solo per gli uomini, in seguito anche le donne iniziarono a indossare il jeans per rivendicare l’uguaglianza di genere".