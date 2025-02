Panorama.it - Fenomenologia di un orsetto

Unstilizzato, dal design semplice ma inconfondibile, è riuscito a trasformarsi da giocattolo in vinile a icona della cultura pop e del collezionismo globale. Stiamo parlando di BE@RBRICK, il celebre toy di MEDICOM TOY, che con le sue forme minimaliste e la sua straordinaria versatilità ha conquistato il mondo dell'arte, della moda e del design. Questo simbolo di creatività e individualità non si è fermato alle vetrine dei collezionisti: ora arriva anche sullo schermo con una nuova serie animata.Oggi Apple TV+ ha svelato le prime immagini di "BE@RBRICK", una serie animata in computer grafica per bambini e famiglie che farà il suo debutto il 21 marzo. Basata sugli iconici toys di MEDICOM TOY, la serie di 13 episodi, prodotta e animata da DreamWorks Animation e Dentsu Inc., è musicata da canzoni originali che ispirano allegria e mira a dare ai bambini e alle famiglie la possibilità di abbracciare il loro vero Io attraverso il linguaggio universale della musica.