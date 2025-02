Tpi.it - Fedez si è affidato a una mental coach per Sanremo 2025: “L’ho aiutato a non pensare al gossip e volersi bene”

si èa unapersi èa unaper affrontare il Festival di: lo ha rivelato la stessa esperta sottolineando che i due hanno iniziato a lavorare insieme da gennaio.In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, Nicoletta Romanazzi, questo il nome della, ha dichiarato: “Dietro la performance di Federico c’è stata una preparazione a 360 gradi, una squadra intera che si è compattata e focalizzata per supportarlo affinché potesse portare tutta la sua attenzione solo sulla performance, senza preoccuparsi troppo del resto, ed esprimere la sua arte, i suoi talenti e soprattutto ritrovare la sua musica e il suo pubblico e raccontargli un’esperienza personale molto profonda”.“Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa con l’obiettivo di prepararlo a salire al meglio sul palco die come con gli atleti che seguo ci siamo focalizzati su:-la capacità, quando serve, di escludere il mondo esterno e portare tutta l’attenzione all’interno ed entrare nello stato della massima concentrazione-non farsi condizionare dal giudizio esterno, daio dalle polemiche, ma rimanere totalmente focalizzato su quello che voleva portare su quel palco, per se stesso e per tutte quelle persone che avrebbero potuto riconoscersi nel suo vissuto”.