Donnapop.it - «Fedez e Chiara Ferragni? Tra loro era finita da anni!», bomba sui Ferragnez, ecco chi l’ha detto

Leggi su Donnapop.it

si sono separati, ufficialmente, nell’inverno del 2024. Ma è tutto vero? Secondo qualcuno, la coppia era in crisi dae fra le mura di casa la situazione era delicatissima da tempo.Roberto Alessi, giornalista e Direttore di Novella 2000, ha fatto un quadro ben preciso della storia d’amore trae l’ex marito. Soprattutto, l’interessato ha suggerito che l’influencer esi siano lasciati molto prima di averlo comunicato al grande pubblico. Quando? Parliamo di diverso tempo fa.Proprio ieri, ospite de La Vita in Diretta, Alessi ha parlato dei segreti dei: secondo la ricostruzione del giornalista, la coppia si sarebbe lasciata in gran segreto da molticosa ha: “Fraerada“. Alla luce di questo, quindi, i tradimenti di cui si è tanto parlato di recente, non sarebbero affatto tradimenti.