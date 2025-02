Dilei.it - Fedez, cosa c’è dietro la rinascita a Sanremo 2025: “Ha affrontato i suoi demoni”

Leggi su Dilei.it

Dal gossip martellante allaè tornato. Non solo a casa. Prima del Festival, non si parlava d’altro: la separazione da Chiara Ferragni, i tradimenti, le rivelazioni di Fabrizio Corona, la storia con Angelica Montini. Poi, però, Federico Lucia è salito sul palco dell’Ariston e, per citare Elettra Lamborghini, musica e il resto scompare. Maunasimile non può che esserci un lavoro importante, svolto con la mental coach Nicoletta Romanazzi., la mental coachla suaSul palco ha portato Battito, un brano che personifica la depressione, tematica checonosce molto bene e di cui ha parlato spesso negli ultimi anni, battendosi per la salute mentale. E tornare all’Ariston, soprattutto dopo l’ultima volta, quando ancora non era calata l’ombra sulla favola dei Ferragnez, non deve essere stato facile per lui.