Fdi Arezzo | A Cortona una grande prova di compattezza e partecipazione

, 18 febbraio 2025 – Il congresso del circolo "Giorgio Almirante" disi è rivelato unmomento die confronto per Fratelli d’Italia, con oltre 100 iscritti che hanno preso parte attiva al dibattito e poi al voto. Un congresso che ha rappresentato un'occasione di crescita, segnando la volontà di superare ogni fase critica per concentrarsi, in maniera unitaria, sulle prossime sfide politiche. Il confronto tra i candidati è stato appassionato ma sempre improntato a correttezza e rispetto reciproco, confermando la solidità e la maturità della comunità politica di Fratelli d’Italia. A conferma di questo spirito di unità, il neo eletto coordinatore Matteo Biagianti ha voluto proporre al suo sfidante, Filippo Billi, di assumere il ruolo di vice coordinatore.