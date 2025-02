Ilrestodelcarlino.it - Farmacisti italiani. Diomedi confermato nel comitato centrale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Un incarico importante che dà lustro a tutta la regione, ma anche una responsabilità, prendere decisioni per tutta la categoria, che ha 105mila iscritti". Luciano(nella foto) è statoneldella Federazione ordini deiper il prossimo quadriennio. La proclamazione è avvenuta al termine delle elezioni nazionali.è all’interno deldal 2017 oltre che presidente per la provincia di Macerata dal 2008. "Un ringraziamento a tutti i colleghi - ha commentato -, che hanno dimostrato apprezzamento e affetto nei miei confronti. Grazie in particolare al presidente Andrea Mandelli, alesecutivo con l’ex senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, con il dottor Maurizio Pace e Mario Giaccone, che hanno voluto che continuassi questo percorso.