Ilgiornale.it - Farmacie e parafarmacie on line, le vendite hanno superato il miliardo nel 2024

Secondo i dati Iqvia l’e-commerce nel settore bellezza e alla cura della persona sta conquistando quote di mercato sempre più rapidamente. Fabio de Concilio, Presidente e CEO di Farmacosmo: "Il mercato italiano della vendita digitale è in costante evoluzione e in ascesa"