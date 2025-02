Ilgiorno.it - Fanno saltare un bancomat. Fuga in auto

Assalto al, colpo da migliaia di euro. Nella notte fra domenica e lunedì un boato ha svegliato intorno alle 3 i residenti della zona attorno a via Cavour, dove i ladri erano entrati in azione alla filiale della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro. Con la classica tecnica della “marmotta“, i malviventi hanno inserito una carica esplosiva nele lo hanno fattoimpadronendosi di tutti i contanti, la cui quantità esatta è ancora da verificare. Una volta intascato il bottino, i malviventi si sono dati allaa bordo di una macchina, forse di colore chiaro. I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno cominciato da subito a raccogliere le testimonianze e a visionare le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona. Le indagini sono in corso.