Ilrestodelcarlino.it - Famiglie con i cani: via a due progetti di educazione cinofila

Oggi, alle 18.30, al Bar Botto (via dell’Acquedotto 23) si terrà la presentazione di duededicati all’e al rapporto tra uomo e il suo amico a quattro zampe, organizzati dall’associazione Abbaio Camp. Si tratta di ‘Filosofeggiando’ e di ‘Pillole di cinofilia’, quest’ultimo un minipercorso in tre serate, pensato per lee le persone che decidono di prendere un cane o che già ci vivono insieme. "Siamo nati come centro diper curare la relazione uomo-cane – spiega Natasha Zenobi, che fa parte del team di Abbaio Camp – ma ci siamo resi conto che leche ci chiamavano cercavano un ulteriore supporto. Per questo, attraverso la mediazione zoo-antropologica, lavoriamo non solo sul cane, ma su tutta la sistemica familiare, andiamo a mediare la comunicazione tra animale e umano, affinché ci si comprenda e si trovi un equilibrio nella famiglia".