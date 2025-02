Ilgiorno.it - "Facevo le stesse battaglie anche da azzurra. Il mio slogan? Make Milano great again"

Non è stupita dall’espressione "sardonizzazione" utilizzata in termini negativi in tema di sicurezza, perché le avevano riferito che il coordinatore lombardo di FI Alessandro Sorte l’aveva già utilizzata un mese fa durante una segreteria nazionale degli azzurri a porte chiuse. L’eurodeputata e consigliera comunale della Lega Silvia Sardone, dopo aver letto le agenzie sulle dichiarazioni di Sorte con il neologismo a lei dedicato, sorride. In fondo,se non lo dice, è tutta pubblicità, quasi un assist. Sardone, la sua replica?"Sorte è un amico. Sono lusingata dalle sue continue citazioni. Gli avversari stanno a sinistra. Nel centrodestra ogni partito ha le sue peculiarità. Se no ci sarebbe un partito unico". Sì, ma Forza Italia vuole smarcarsi dalle posizioni della Lega in vista delle Comunali.