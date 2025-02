Fabrizio Romano | L’Inter in estate farà un colpo importante

Leggi su Ilnerazzurro.it

La stagione è nella sua fase calda, in cui dovrebbero configurarsi i possibili scenari nelle varie competizioni, tra quelle più combattute e aperte e quelle più “certe”. Ma gli uomini del calciomercato non si fermano e così i giornalisti ed esperti sono a lavoro per fiutare le notizie più importanti. Tra questi, che ha parlato delche verrà.: “in difesa. E su Nico Paz.”Un mercato invernale che si è chiuso con qualche cessione e l’unico arrivo – in prestito – di Nicola Zalewski:non ha deciso di brillare con qualcheda 90. Anche se la programmazione dei dirigenti nerazzurri si è proiettata già verso l’: con l’arrivo di Petar Susic.Il sogno però rimane Nico Paz. Lo conferma anche, giornalista ed esperto di calciomercato, durante la live streaming di Viva el Futbol, il podcast condotto da Lele Adani con Nicola Ventola e Antonio Cassano.