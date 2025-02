Ilfattoquotidiano.it - “Fabrizio De André in studio era un gran rompiballe, ma con noi si sentiva sempre libero”: la PFM festeggia gli 85 anni del grande cantautore

In occasione dell’85esimoversario della nascita diDe(18 febbraio 1940 – 18 febbraio 2025), venerdì 21 febbraio PFM, Premiata Forneria Marconi, pubblicherà il nuovo album live “PFM Canta Deversary” . I brani sono stati registrati durante il tour 2023 e 2024 che ha celebrato i 45(1978/1979) dal sodalizio tra la prog band e ilgenovese.I musicisti della PFM rielaborarono la struttura delle canzoni di Decon arrangiamenti spinto e coraggiosi, cosa che continuano tutt’oggi a fare in tour. “Deera unin– ha raccontato Franz Di Cioccio in un incontro con la stampa -, un produttore che cercava il pelo nell’uovo in ogni cosa. Ma con noi si“.E ancora: “ha messo la sua poesia e noi tutto quello che ci sta attorno, questa la capacità che la PFM ha avuto nel 1978/79: non esiste la canzone giusta al momento giusto, esiste la musica che fai perché hai delle mani belle e dunque applichi la musica a quella che può essere poesia ed è rimasta la traccia”.