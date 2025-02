Thesocialpost.it - Fabrizio De André avrebbe compiuto 85 anni. La rivelazione: “Ai rapitori disse potevate prendere Guccini”

Nel giorno in cui85, la Camera dei Deputati ha celebratoDecon l’evento “. Ma tu rimani, buon compleanno Faber”. La Sala della Regina ha accolto artisti, istituzioni e studenti per ricordare il poeta degli ultimi, il cantautore che ha segnato generazioni.Leggi anche: Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi in dolce attesa: “Promettiamo di donarti tutto il nostro amore”La vicepresidente della Camera Anna Ascani ha aperto l’incontro raccontando la sua esperienza personale: “A 17suonavo in una cover band di De, le sue parole sono più vive che mai”. Il sottosegretario Gianmarco Mazzi, vicino a Deper, ha sottolineato il suo lato ironico e la sua dolcezza.Il racconto di Dori Ghezzi e l’aneddoto sul rapimentoUno dei momenti più toccanti è stato il ricordo di Dori Ghezzi, compagna di una vita e presidente della FondazioneDe