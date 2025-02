Fabrizio Bosso | omaggio a Pino Daniele

Leggi su Funweek.it

Sabato 22 febbraio ore 21, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il concerto Il Cielo è Pieno di Stelle del trombettistaunalla musica di. Accompagnato dal pianista Seby Burgio, che in questa occasione sostituisce Julian Oliver Mazzariello, momentaneamente indisponibile per cause di forza maggiore,ripercorre le diverse traiettorie musicali di, cercando di restituire un ritratto inedito del cantautore napoletano, puntando soprattutto sulle interpretazioni originali dei suoi celebri brani. L’intenzione non è una semplice rilettura, bensì (ri)vestire una musica già grande ma con colori nuovi e autentici, facendo risuonare melodie straordinarie con la timbrica e la poesia di due eccezionali protagonisti del jazz contemporaneo.