F1 presentate le monoposto del Mondiale 2025 | le nuove macchine svelata la Ferrari Le foto delle livree

Alla O2 Arena di Londra è andato in scena lo show di presentazioneche saranno protagoniste nelF1. Le dieci scuderie che si presenteranno ai nastri di partenza del prossimo campionato hanno svelato le proprie vetture, mostrando i colori e le lineealternandosi in rapida successione sul palco dell’impianto nella capitale britannica, il tutto alternato da spettacoli musicali che hanno riempito una lunga serata.Per la prima volta nella storia moderna tutti i team si sono riuniti per alzare i teli sullecostruite per la nuova stagione, c’è stato modo per dare una prima occhiata alle varie creature ma ci sarà poi modo di analizzare nel dettaglio i singoli modelli e di vederli presto in pista: dal 26 al 28 febbraio spazio ai Test F1 in Bahrain, mentre ilF1 scatterà nel weekend del 14-16 marzo a Melbourne con il GP d’Australia.