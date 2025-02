Universalmovies.it - F1 | L’adrenalina corre in pista nel nuovo spot italiano

La divisione nazionale della Warner Bros ha condiviso in rete loSuper Bowl di F1 anche nella versione italiana.E’ giornata di promozione post-Super Bowl quella odierna. Nello stesso pomeriggio in cui Universal Pictures ha condiviso lodi Jurassic World: La Rinascita, anche la Warner Bros ci ha tenuto a spingere in rete la versione italiana, o meglio con sottotitoli in, del breve ma emozionantedi F1, il film sulla Formula 1 con protagonista Brad Pitt.F1Super BowlQuesto è solo l'inizio. #F1IlFilm, dal 26 giugno al cinema. pic.twitter.com/dAk3gzfOLW— Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) February 18, 2025F1 Note di ProduzioneRealizzato in collaborazione con la Formula 1®, ilfilm è immerso nell’esilarante e cinematografico mondo della F1, poiché le riprese si svolgono proprio durante le gare previste dal calendario sportivo.