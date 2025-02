Lanotiziagiornale.it - Export, Meloni smentita dai numeri: nel 2024 in calo le esportazioni italiane

Non è un crollo, ma l’in Italia nelè sceso. Contrariamente a quanto affermato dalla presidente del Consiglio, Giorgia, e dalla maggioranza di governo, sempre pronti a rivendicare un record delle. Record che viene smentito dai dati, quelli Istat, che si contrappongono a quantoha scritto solo pochi giorni fa, a fine gennaio, sostenendo che nelè stato raggiunto “un altro importante traguardo per l’Italia: con oltre 305 miliardi di, raggiungiamo il valore più alto degli ultimi dieci anni”. Per “un’Italia sempre più forte e protagonista nel mondo”, sosteneva. E invece i dati la smentiscono. Ildell’nelè stato dello 0,4% per valore e del 2,4% in volume. Sostanzialmente parliamo di una tenuta, di unnon troppo marcato.