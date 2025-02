Exequia Roma | un aiuto concreto nella gestione della successione ereditaria

Leggi su Ilfaroonline.it

Affrontare la perdita di una persona cara è un momento doloroso, reso ancora più complesso dalle numerose pratiche burocratiche da gestire. Tra queste, larappresenta uno degli aspetti più delicati, richiedendo attenzione, precisione e il rispetto di tempistiche precise.offre un servizio di consulenza specializzato per accompagnare le famiglie in ogni fase, garantendo professionalità e trasparenza.Cos’è la?Laè il processo legale che regola il passaggio del patrimonio di una persona deceduta ai suoi eredi. Può avvenire in due modalità:legittima: avviene quando il defunto non ha lasciato un testamento e il patrimonio viene suddiviso tra i parenti secondo la legge.testamentaria: regolata da un testamento, che stabilisce la destinazione dei beni secondo la volontà del defunto.