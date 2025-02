Quifinanza.it - Evasione fiscale, il Fisco recupera 26 miliardi e Meloni esulta: “Merito del Governo”

I risultati della lotta all’sono stati presentati dal ministro e il viceministro dell’Economia. Risultato: più soldi nelle casse dello Stato. Infatti nel 2024 l’Agenzia delle Entrate hato 26,3di euro dalle attività di contrasto all’, registrando un aumento del 6,5% rispetto al 2023. Si tratta, come ha ripreso il direttore dell’Agenzia delle Entrate, di un “record assoluto”. Complessivamente, includendo anche i recuperi per conto di altri enti, la cifra totale incassata è di 33,4di euro.“Ci accusano di aiutare gli evasori o di fare condoni nascosti. Sono tutte bugie. La nostra visione è chiara: chi fa il furbo deve pagare, ma chi è onesto e si trova in difficoltà deve essere aiutato dallo Stato”, ha dichiarato la premier Giorgiacommentando i dati.