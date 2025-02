Lettera43.it - Eurovision Song Contest 2025: prezzi dei biglietti e dove acquistarli

Leggi su Lettera43.it

La 69esima edizione dell’, la principale manifestazione canora europea, si svolgerà in Svizzera su tre giorni, ossia il 13 e il 15 maggio per le semifinali e sabato 17 per la Grand Final. Già esauriti i primiper entrare alla St. Jakobshalle di Basilea, messi in vendita il 29 gennaio. Chi non è riuscito ad aggiudicarsi un tagliando, però, non deve disperare. Gli organizzatori dell’Ebu hanno confermato, con una nota sul sito ufficiale, che una seconda tranche è in arrivo il 27 marzo alle ore 12: l’acquisto sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma TicketCorner, ma per accedervi bisognerà aver già effettuato la registrazione per la vendita di fine gennaio., iper i nove spettacoli dell’eventoReto Peritz e Moritz Stadler, produttori esecutivi dell’(Getty Images).