Eurovision, l'Estonia porta "Espresso Macchiato": luoghi comuni sull'Italia e un balletto da incubo

Pensavamo di averle viste tutte e di aver già sopto abbastanza, ma niente poteva prepararci a quello cheha deciso di mandare all’2025. No, non un’ode alla propria cultura baltica, non una ballata folk rivisitata in chiave moderna. Troppo semplice.ha pensato bene di servire al pubblico europeo un concentrato di stereotipi, shakerato con un italiano improbabile e guarnito con unda. Si chiamae il suo autore, Tommy Cash, sembra determinato a rendere il nostro Paese protagonista dello grottesco show.Chi è Tommy Cash?Mentre in Italia il pubblico era incollato alla finale del Festival di Sanremo, a Tallinn si celebrava l’Eesti Laul, la competizione che seleziona il rappresentante estone per il sound content europeo di Maggio.