Etna in eruzione, i voli tornano regolari all’aeroporto di Catania

Sono tornatele attività aeree da e per l’aeroporto diche nella giornata di ieri aveva subito disagi e cancellazioni dia causa dell'dell’, in corso dallo scorso 8 febbraio. La cenere vulcanica aveva ricoperto le piste di decollo e di atterraggio costringendo l’Unità di crisi a limitare gli atterraggi e a dirottare decine disull’aeroporto di Palermo. L’ultimo aggiornamento della Sac, società di gestione dell’aeroporto di, da invece buone notizie ai viaggiatori: "L’Unità di crisi ha disposto la riapertura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Est del vulcano (settori A3 e A3 bis) e il ripristino delleattività di volo da e per".