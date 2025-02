Lapresse.it - Etna, escursionista soccorso e salvato sul versante Sud Ovest

I militari della StazioneAlpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, in provincia di Catania, hannounrimasto coinvolto in un incidente sulSuddell’.L’aveva richiesto l’intervento a causa di un infortunio alla caviglia che non gli permetteva più di proseguire la marcia. In meno di mezz’ora i militari hanno raggiunto l’uomo, che presentava alcuni principi di ipotermia e lamentava un forte dolore alla caviglia destra. Prestate le prime cure del caso, i soccorritori hanno posizionato l’infortunato sulla barella speciale per il trasporto a mezzo motoslitta.In breve si sono portati presso il cancello della pista Altomontana ‘Filiciusa-Milia’, dove l’è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti in ambulanza, che hanno provveduto successivamente a trasportarlo in ospedale.