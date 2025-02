Movieplayer.it - Ethan Hawke: "Quando diamo priorità ai soldi, quello che otteniamo è un'arte generica"

Leggi su Movieplayer.it

Durante la conferenza stampa di Blue Moon,ha condiviso la sua opinione sulla situazone di film e serie tv 'estreme'., durante la conferenza stampa del film Blue Moon a Berlino 2025, ha condiviso la sua opinione sulle conseguenze causate dal dareai guadagni nel mondo dell'. L'attore e regista ha infatti spiegato il suo punto di vista sul contributo dell'nella società, invitando i presenti a dare maggiore importanza a progetti meno commerciali. L'opinione di Linklater esulla situazione dell'Alla domanda se l'dovrebbe proporre tematiche più offensive per adattarsi all'epoca in cui stiamo vivendo, Richard Linklater ha risposto: "I film sono sempre stati una forma di evasione".ha tuttavia colto l'occasione per .