Eterna Neapolis docuclip per i 2500 anni della città | giovedì 20 la presentazione del progetto

Leggi su Ildenaro.it

Sarà presentato nella sede di Usb (Universal Site Business), in via Santa Maria del Pianto Torre 3, ilche racconta ilNeapoli”, primo evento organizzato per celebrare idi Napoli. L’iniziativa è in programma20 febbraio alle 10,30. Ci saranno Laura Valente (direttore artistico del comitato per Napoli); Mario Parrella (presidente di Usb); Enrica D’Aguanno (coordinatriceScuola di Progettazione artistica per l’impresa dell’Accademia di Belle Arti di Napoli); Federico Grassi (presidente di Napoli Basket). “” è stato realizzato grazie alla collaborazioneia tra Usb, Napoli Basket, Accademia di Belle Arti di Napoli, Givova e Squisito Eventi. L'articoloper i20 ladelproviene da Ildenaro.