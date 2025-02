Ilgiorno.it - Estrazione Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 18 febbraio

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 182025 – Nuovadi, SuperEnae 10e182025. La sestina vincente vale un montepremi di 74.700.000 euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 15 ottobre a Riva del Garda, quando un fortunato si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui dalle 20 in diretta l’di. Articolo in aggiornamento SuperEnaQuoteSimbo10eSuperenaQuesti sono i numeri vincenti del Superena, che insieme compongono la sestina vincente: Numero Jolly: Numero Superstar: Quote Le quote saranno disponibili attorno alle 21 SuperenaPunti 6: Punti 5+1: punti 5: punti 4 punti 3 punti 2 Superstar 6 stella 5+1 stella 5 stella 4 stella 3 stella 2 stella 1 stella 0 stellaEcco tutti i numeri estratti sulle dieci ruote delpiù quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.