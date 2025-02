Lidentita.it - Estero, patronati sotto i riflettori: il caso Inca

Leggi su Lidentita.it

Irregolarità, pratiche inesistenti, mancati controlli: Il, centri politici per rastrellare il consenso elettorale?accusa la rete dei, che, essendo destinatari di cospicui finanziamenti pubblici, dovrebbero erogare una serie di servizi in favore dei cittadini sul territorio nazionale ed estero a titolo assolutamente gratuito. Invece così non è! Pratiche anomale e .: ilL'Identità.