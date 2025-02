Calciomercato.it - “Esonero immediato”: eliminazione decisiva, per Conceicao è ‘finita’

Leggi su Calciomercato.it

Milan fuori dalla Champions League e nel mirino ci finisce: tutti contro il tecnico portogheseColpevole! Sergionon è esente da colpe, almeno secondo i tifosi del Milan, per l’dei rossoneri dalla Champions League.“stasera”:, per(LaPresse) – Calciomercato.itContro il Feyenoord non è riuscita la rimonta, nonostante il gol al primo minuto dell’ex di turno Santiago Gimenez. Prima l’espulsione di Theo Hernandez, quindi il pareggio di Carranza hanno condannato il Milan: fuori dalla Champions ai playoff. Nel mirino, ovviamente, è finito il terzino francese, ma non soltanto lui. Molti tifosi hanno sceltocome capro espiatorio.Ecco alcuni tweet su di lui:I cambi disono dastasera— Vortix (@ItalianVortix) February 18, 2025#un folleCome si fa a togliere l’unico attaccante vero che hai se stai in 10— Marco Modesti (@MarcoModesti88) February 18, 2025Cambi dida manicomio ahah— Edoardo LUKAAAAAA (@Edmndr3) February 18, 2025coi cambi sta facendo un casino che non finisce più— Figarland Eren Jaeger (@Cristoincroce1) February 18, 2025Ma che fa? È impazzito— Mirkocò@84.