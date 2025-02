Quifinanza.it - eSim, le nuove schede virtuali nei telefoni per smettere di inquinare

Quanto inquina la tecnologia che utilizziamo ogni giorno? Sempre e comunque troppo. Pensiamo alla plastica, giusto per dare un dato: produciamo 400 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica ogni anno. Se volessimo visualizzarlo, praticamente tanto quanto l’area della California o del Giappone. Tra le tantissime cose che potremmo iniziare a fare per cambiare una piccola parte delle nostre abitudini, assolutamente senza accorgercene peraltro, c’è un uso diverso dei nostri cellulari: sicuramente, potremmo iniziare a dire addio alle vecchie Sim deie passare alle più evolute.Tra vantaggi e qualche perplessità, sono una frontiera interessante del vivere green, ancora molto poco mainstream però. Senza dubbio, la loro diffusione è destinata a crescere nei prossimi anni, quindi è bene capire come funzionano e quanto davvero impattano sull’ambiente.