Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Ravezzani: «Inter, problema non è l’allenatore. Mercato? Uno da sacrificare!»

Leggi su Inter-news.it

Fabio, giornalista e conduttore sportivo, ha concesso un’vista-News.it. Un suo giudizio su Juventus-, ile un’analisi degli scenari futuri sono i temi trattati., l’ha mancato il sorpasso sul Napoli a causa della sconfitta contro la Juventus per 0-1. Qual è il suo giudizio sull’incontro?Da tempo dico che l’sta un po’ planando rispetto all’altezza a cui volava l’anno scorso, che era straordinaria. La partita contro la Juventus lo dimostra: l’ha fatto una partita da grande squadra, per poi iniziare a planare. Planando, il match si è poi concluso con la sconfitta. Ilè secondo me strutturale, non tattico né di allenatore. Si tratta di una squadra un po’ appagata, anziana, chilometrata.Sarebbe stato necessariovenire sul?Tutti pensavamo che bastasse puntellarla con delle buone riserve per mantenerla al vertice, mentre invece aveva bisogno di una rifondazione parziale.