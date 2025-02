Anteprima24.it - Eroina e hashish nascosti in un cespuglio, arrestato un 47enne già noto alle forze dell’ordine

Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un quarantasettenne di Benevento, giàe attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo; lo stesso, inoltre, è stato denunciato per porto abusivo di un coltello.L’arresto scaturisce da servizi mirati alla prevenzione e al contrasto delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Benevento. In particolare, a seguito di attività di info-investigative e ripetuti appostamenti, gli investigatori della Squadra Mobile sorprendevano il quarantasettenne nell’atto di recuperare qualcosa nei pressi di une, prima che lo stesso si allontanasse per effettuare ulteriori cessioni, lo bloccavano sottoponendolo a controllo.