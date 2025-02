Ilgiorno.it - Entrare nel parco per aprire il cuore

Leggi su Ilgiorno.it

Il centro Sant’Antonio-Don Guanella di Cassago Brianza, situato in località Campi Asciutti, sta dando vita a un progetto innovativo: un grandecon al centro un "Biolago" dove l’acqua sarà depurata naturalmente, creando un ambiente ideale per condividere delle esperienze con gli ospiti della struttura. Ilsarà pronto entro luglio 2025. Sarà immerso nella natura, un elemento caro a Don Luigi Guanella che la considerava un dono divino, un luogo di incontro e di condivisione. All’interno delci sarà un chiosco bar, dei lettini per rilassarsi e, all’esterno, un parcheggio con un impianto di pannelli fotovoltaici che permetterà di ricavare energia per il centro e condividerla con la comunità circostante. Inoltre, saranno piantati filari di ulivi che simboleggiano la pace e la tranquillità, rendendo il luogo ancora più accogliente e armonioso.