Bergamonews.it - Energia e sostenibilità: gli studenti dell’Itis Paleocapa a lezione da Terna

, il Gestore della rete elettrica nazionale, partecipa a “Tech-Tour”, un’iniziativa promossa da Assolombarda in occasione della “Settimana Nazionale delle Stem“. Nell’ambito del progetto, la Società guidata da Giuseppina Di Foggia ha organizzato, in occasione della Giornata della Tecnologia, un incontro formativo destinato aglidel quarto anno della Scuola Militare “Teulié” di Milano, con l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi alle tematiche dell’innovazione, delle tecnologie e della transizione energetica e digitale.Durante la giornata, le studentesse e glihanno avuto l’opportunità di visitare la Stazione Elettrica dia Brugherio (MB) e di approfondire le tematiche relative alle attività di manutenzione, monitoraggio e rinnovo della rete. Inoltre, sono stati organizzati, nella sede di Pero del Dipartimento Trasmissione Nord della Società, un intervento sul ruolo dinella transizione energetica e un laboratorio esperienziale che ha previsto l’utilizzo della realtà virtuale per simulare la salita al traliccio e un gioco didattico sul settore elettrico.