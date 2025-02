Formiche.net - Energia e dazi, per chi suona la campana (di Draghi)

Il messaggio non è di quelli nuovi, le parole semmai lo sono. Mario, a tre giorni dal suo intervento a firma sul Financial Times in cui strigliava l’Europa, rea di troppi piagnistei suie poca umiltà nel guardarsi dentro, è tornato a sferzare il Vecchio continente. Stavolta l’occasione è un discorso dinnanzi all’eurocamera, in occasione della settimana parlamentare 2025. Il canovaccio è sempre lo stesso, o l’Europa si dà una svegliata o qualcuno lo farà per lei. E saranno dolori.LA CORSA ALLA TECNOLOGIA Primo problema, il ritardo nella corsa alla tecnologia e i troppi tentennamenti nel campo dell’Intelligenza Artificiale, mentre Stati Uniti e Cina corrono. “Negli ultimi mesi sono aumentate ulteriormente le sfide per l’Ue ed è ancora maggiore l’urgenza di trovare una risposta adeguata e unitaria a queste sfide, in particolare l’innovazione tecnologica in cui l’Europa è rimasta indietro, i prezzi del gas due o tre volte maggiori che nelle altre grandi economie, e la nuova situazione in Usa con iminacciati dall’amministrazione Trump, che si aggiunge al già difficile confronto geopolitico con la Cina”, ha premesso l’ex presidente della Bce.