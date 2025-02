Bergamonews.it - Energia, clienti vulnerabili: ecco perchè passare al Servizio a Tutele Graduali

Leggi su Bergamonews.it

Le bollette dell’continuano ad aumentare. Dal primo trimestre del 2025, per i, l’elettricità subirà un rincaro del 18,2%. Un aumento che penalizza proprio le persone che dovrebbero essere più protette nel passaggio dal mercato tutelato a quello libero.Per questo, l’Autorità per l’(ARERA) ha stabilito che chi rientra nella categoria di cliente vulnerabile potrà richiedere entro il 30 giugno 2025 il passaggio al(STG).Chi sono i?Sono consideratie possono accedere alcoloro che si trovano in almeno una di queste situazioni:Età superiore ai 75 anni;Diritto al bonus sociale elettrico, per reddito ISEE o per gravi condizioni di salute che richiedano apparecchiature medico-terapeutiche alimentate aelettrica;Persone con disabilità (Legge 104/92);Come fare richiesta?Per fare richiesta, basta rivolgersi al gestore che offre ilnella propria area.