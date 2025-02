Romadailynews.it - Emirati Arabi Uniti: Dubai registra +31% turisti cinesi nel 2024

Leggi su Romadailynews.it

hato un aumento del 31% dei visitatori provenienti dalla Cina nel, con 824.000che hanno visitato l’emirato, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento dell’economia e del turismo (DET). L’emirato si e’ concentrato sull’attrazione deifornendo servizi di pagamento comodi, guideche in lingua cinese ed eventi speciali durante il Capodanno cinese, tra cui spettacoli di luce e omaggi di buste rosse, ha dichiarato il DET. L’aumento ha contribuito a un annoco complessivo da record per, con 18,72 milioni di visitatori, un aumento del 9% rispetto all’anno precedente. Le cifre da record del turismo diriflettono il successo delle campagne promozionali in oltre 60 Paesi e delle partnership con piu’ di 3.000 organizzazioni internazionali per offrire un’ampia gamma di prodottici, ha dichiarato il DET.