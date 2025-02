Emery Pronto per affrontare la migliore squadra in Europa

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-18 16:46:00 Il manager di Aston Villa UNAIafferma che la suadeve essere pronta ad"lain Premier League e" quando i leader Liverpool vengono a Villa Park mercoledì sera.Villa è scesa di sei punti dietro i primi quattro dopo aver portato a casa a Ipswich nel fine settimana, conche ha detto che un ritorno in Champions League rimane l'obiettivo.I nuovi acquisti Marcus Rashford e Marco Asensio potrebbero essere entrambi presenti mentrelotta con problemi di infortunio in difesa.Ha detto: "Per me come allenatore Liverpool è una grande sfida, una sfida di come possiamo impostare collettivamente il nostro piano di gioco contro di loro. È la partita più difficile che giocheremo nelle ultime settimane e mesi.