Ilfattoquotidiano.it - “Emanuela Orlandi è viva ed è in Austria, non si vuole far trovare. Alì Agca mi ha raccontato tutto: so perché ha sparato a Papa Wojtyla”: le rivelazione di Lele Mora

In queste ultime ore, anche, ex agente dei vip da anni lontano dai riflettori, è tornato con delle nuove rivelazioni rese durante un’intervista alle Iene sul caso di: “, vive inin un convento di clausura. Sa anche di chi è figlia.sostiene che a fargli questasarebbe stato Alì, l’ex terrorista turco che sparò ain piazza San Pietro il 13 maggio del 1981: “Per un periodo ho lavorato con Alì, lo portavo in giro per le televisioni del mondo a fare delle interviste.ha? Mi hama non posso dirlo”.ha parlato anche del possibile successore diFrancesco, che al momento si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gemelli di Roma: “Piero Parolin, che è il Capo di Stato al Vaticano, tra un mese o massimo due sarà il futuro”.