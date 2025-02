Formiche.net - Elt, Fincantieri e Leonardo. Perché gli Emirati puntano sull’industria della difesa italiana

Sul piano industriale, qualcosa sta cambiando in Medio Oriente. La dinamica che finora aveva visto i Paesi mediorientali (e in particolare del Golfo) dipendere quasi interamente dall’Occidente per la fornitura di sistemi d’arma potrebbe mutare in appena pochi anni. In particolare, gliArabi Uniti (Eau)a smarcarsi dall’eccessiva dipendenza nei confronti dei fornitori di armamenti occidentali, non tanto rivolgendosi ad altri esportatori, bensì trasformandosi da partner acquirenti a partner direttamente coinvolti nello sviluppo di nuovi sistemi e piattaforme. In questo solco si inseriscono gli accordi stretti negli ultimi giorni, in occasione del salone espositivo Idex 2025, con diverse realtà industriali italiane. L’accordo cone le altre realtà italianeL’intesa più recente, firmata con, riguarda una maggiore collaborazione sullo sviluppo di soluzioni avanzate in sei distinti domini, tra cui capacità aeree comprendenti tecnologie radar per aerei multi missione,anti-missile, sistemi anti-drone e di sorveglianza, sistemi di gestione del combattimento navale, comunicazioni radio e sistemi ottici di puntamento.